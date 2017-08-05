中国卫视黄金时段不得播娱乐性较强电视剧

（联合早报网讯）中国国家新闻出版广电总局日前发布《关于把电视上星综合频道办成讲导向、有文化的传播平台的通知》，提出“电视上星综合频道要坚持新闻综合频道的定位，坚持新闻立台的方针；地方上星综合频道的节目要坚持高标准，要以中央电视台的节目为标杆，坚守底线，把好导向，努力攀登正能量高峰”等几项要求。

据人民日报客户端报道，《通知》要求，进一步强化电视上星综合频道公益属性和文化属性。坚决反对唯收视率，坚决抵制收视率造假；总局鼓励电视上星综合频道在黄金时段增加公益、文化、科技、经济类节目的播出数量和频次。

《通知》要求，继续加强综艺娱乐、真人秀节目管理调控。要坚决抵制追星炒星，影视明星参与综艺娱乐、真人秀等节目要严格控制播出量和播出时间，总局鼓励制作播出星素结合的综艺娱乐和真人秀节目；总局倡导鼓励制作播出具有中华文化特色的自主原创节目，原则上黄金时段不再播出引进境外模式的节目。

《通知》要求，强化重点时期黄金时段电视剧播出管理调控，提前审查、重播重审，原则上不得编排娱乐性较强、题材内容较敏感的电视剧。

《通知》要求，不得违规设置“嘉宾主持”，邀请演艺明星做嘉宾，必须把道德品行、艺术成就作为首要标准。要积极邀请优秀的文化学者、德艺双馨的艺术家等在某一领域有深厚造诣的人士做嘉宾，充分发挥节目的教育引导作用；努力提高普通群众在节目中的比重，让基层群众成为节目的嘉宾、主持、主角，注意不能把群众作为明星陪衬或背景。

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