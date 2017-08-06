中国人长期境外消费过千元将被外管局重点关注

（联合早报网讯）中国外汇局日前发布通知，自8月21日起，各发卡行均应按照银行卡境外交易数据采集规范要求，于北京时间每日12时前报送上日24小时内本行银行卡境外交易信息。也就是说，境内银行卡在境外发生的提现和等值人民币千元以上消费交易信息都要按规定报送。

据《北京青年报》报道，6月初，外汇局发布新规，要求9月1日起境内银行卡在境外发生的提现和等值人民币千元以上消费交易信息都要按规定报送。外汇局综合司日前发布《关于银行卡境外交易外汇管理系统上线有关工作的通知》。通知称，外汇局将于8月21日~31日开展银行卡管理系统试运行工作。

通知明确，凡开通银行卡境外交易业务的发行卡，应按照有关规定，接入银行卡外汇管理系统向外汇局报送银行卡境外交易信息。发卡行若不能按要求接入银行卡外汇管理系统报送银行卡境外交易信息，自今年9月1日起应暂停本行银行卡境外交易业务，直至履行信息报送义务。9月1日以后新办银行卡业务的境内金融机构，应在具备接入银行卡外汇管理系统报送银行卡境外交易信息的条件后，方可开通本行银行卡境外交易业务。

外汇局有关负责人表示，开展银行卡境外交易信息采集，不涉及银行卡境外使用的外汇管理政策调整，外汇局将继续支持和保障个人持银行卡在境外经常项下合规、便利化用卡。银行卡境外交易信息由发卡金融机构报送，个人无需另行申报，不增加个人用卡成本，外汇局将依法保护持卡人信息安全。

当前，银行卡已成为个人出境使用最主要的支付工具。据统计，2016年境内个人持银行卡境外交易总计超过1200亿美元。

据记者了解，因为中国目前仍没有完全放开外汇管制，大笔个人资金出海有很多政策障碍。因此，以前不少人利用刷卡消费来转移资产或洗钱。比如，在境外赌场刷卡购买筹码后，通过与他人交换或直接退筹进行套现；购买高档奢侈品、会籍、收藏品后，转手他人现金收购；甚至此前澳门一些珠宝店、手表店，就允许大陆游客用银联卡进行虚假购买，然后以退货形式兑现。还有一些人通过倒卖银行卡，进行境外取现，构成“蚂蚁搬家”式“转移资产”。

业内人士指出，正是因为洗钱者善于寻找政策漏洞见缝插针地做勾当，中国外管局近年来也是正在加大管制力度。今后原本无限制的境外消费，如今一旦超过1000元就会被自动统计，而若长期有超过1000元的境外消费，很有可能视为有洗钱嫌疑，到时就会被重点关注。

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