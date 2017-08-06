成都日报：坚持党的领导 坚定不移做强做优做大国企

（联合早报网讯）昨日，成都市国有企业党的建设暨国资国企改革发展工作会议召开。省委常委、市委书记范锐平出席会议并讲话，市委副书记、市长罗强主持会议，市人大常委会主任于伟、市政协主席唐川平、市政协党组书记李仲彬、市委副书记朱志宏出席会议。

据成都日报报道，范锐平在讲话中说，这次会议的主要任务是，深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神和治国理政新理念新思想新战略，全面落实中央、省委关于加强国有企业党的建设和国资国企改革发展决策部署，增强政治定力、凝聚改革共识、坚定发展信心、形成落实自觉，坚定不移做强做优做大国有企业，为建设全面体现新发展理念的国家中心城市提供坚实支撑，以优异成绩迎接党的十九大胜利召开。

范锐平指出，全市各级各部门要各司其职、各负其责，把中央、省委和市委各项决策部署项目化、清单化，挂图作战，全面落实。要聚焦问题解决，坚持“一企一策”，妥善解决历史遗留问题，为国有企业公平参与市场竞争创造条件。要强化舆论引导，大力宣传国有企业党的建设和改革发展方针政策，广泛推介国资国企改革探索的好经验好做法，在全市国资系统深入开展“我为做强做优做大国企作贡献”大讨论活动，为国企改革发展营造良好氛围。

罗强在主持会议时指出，要抓好思想发动，结合贯彻落实省市党代会和国家中心城市产业发展大会精神，深入贯彻本次会议精神特别是范锐平书记重要讲话精神，切实把思想和行动统一到党中央国务院、省委省政府、市委市政府决策部署和要求上来；要抓好方案细化，突出优化重点任务，确保各项改革工作有序推进；要抓好组织实施，加强改革政策宣传，坚持“一企一策”，强化协调配合，切实形成深化国企改革整体合力；要抓好指导督查，充分发挥市属国有企业改革整合领导小组的作用，强化市领导定点督导，加强督查考核，强力推进改革各项决策部署尽快落地见效。

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