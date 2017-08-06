台民众提案禁播立法院冲突 蓝绿都认为不妥

（联合早报网讯）台湾立法院议事过程经常上演“蓝绿大战”“朝野武斗”等激烈冲突场景，并通过媒体现场直播，影响广泛，近来更获西方媒体大肆报道，有台湾民众对此在官方部门的公共政策网络参与平台提案，希望禁止新闻媒体播送立法院肢体冲突画面。

不过，在野的中国国民党和执政的民进党方面，都认为此提案不妥。

香港中通社引述台媒星期六（5日）报道，上述民众提案自7月31日提出后，至今仅有30人附议，目前距离在60天内有5000人附议的成案门槛目标，仍有4970人的差距。

对于有民众提案希望禁止新闻媒体播送立法院肢体冲突画面，中国国民党立法院党团副书记长曾铭宗、民进党立法院党团书记长李俊俋都认为不妥。立法院秘书长林志嘉则说，需要各界讨论。

曾铭宗表示，每名立委背后都有其代表的民意，但近年来少数党理念与提案的声音被压制，在野党藉由这样的方式表达不满，相信没有人愿意用这种方式表达自己的主张。不适合立法去规范禁止新闻播送，会限制在野党发声的机会，也有限制新闻自由的疑虑。

他认为，呼吁朝野在立法院不要有太激烈、太失控的行为是可以的，但在民主进化过程中，服从多数的情况下，也要尊重少数的意见，才能取得社会共识，立法品质也才会好。

李俊俋则称，尊重民众的建议，但立法院会议有冲突在所难免，院内可以自行处理、自行解决，他个人并不赞成禁止新闻媒体播送肢体冲突画面，因为可能会有限制新闻自由的问题，而采访是媒体权益。

林志嘉受访时说，立法院希望院议事透明化的方向是确定的，至于禁止新闻播送院内冲突画面，是否有侵犯新闻自由的问题，这就需要各界讨论。（联合早报网编辑：王纬温）

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