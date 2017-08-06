台湾政军兵推：今模拟大陆攻台蔡英文发表“告全国同胞书” 与美军对话

（联合早报网讯）由台湾国安会主导的政军兵推今天进入最后阶段，据报道，兵推中将模拟在中国大陆对台发动军事攻击后，台湾总统蔡英文发表“告全国同胞书”，凝聚台湾人民信心，军方还将模拟与美军太平洋司令部对话，争取美日等国支持助台。

自由时报电子报引述相关人士今天指出，政军兵推共分三大项目，前天为指挥所紧急开设以及重要首长的进驻，昨天是国家关键基础建设的防护演练，今天全天则将进行各项况演练的政军兵推。

相关人士说，政军兵推期间，将模拟在大陆攻台及对台发动封锁后，国内的危机处理以及建立与国际对话管道等。国安会将在众多的模拟状况备案中，抽出几个状况备案，在指挥所内进行推演，以验证政府部门面临危机时的因应处理能力。

另据中时电子报报道，蔡英文上任后首度举行“复安专案”，从4日起一连续举行三天。今早举行最后阶段的“政军兵推”是继行政院完成“国家关键基础设施防护推演”，首度由蔡英文主持“危机安全应变会议”。

据报道，台湾副总统陈建仁的“平安车队”最早约在7时15分抵达国防部，随后行政院长林全的“金华车队”在7时30分进入国防部；蔡英文的“永和车队”则最后于7时45分抵达国防部。（联合早报网编辑：王纬温）

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