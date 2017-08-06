台湾空军防空指挥部9月成军 指挥体系脱北南迁

（联合早报网讯）台湾空军飞弹指挥部与防空砲兵指挥部合并的“防空指挥部”将延至9月成军，指挥部也将从创设30余年的新北市泰山现址，南迁到台南防空砲兵指挥部现址。

此外，国军也积极整并作战体系，传正研议将在空军成立“联合运输指挥部”“联合情监侦部”，位阶都要提升到中将。

据联合新闻网今天报道，台湾国防部积极整并国军作战体系，并研议提升指挥官位阶，原本计划运用一个“参事”缺抢先在7月让防空飞弹指挥部成军，但此举遭层峰否决，国防部被迫临时取消成军令，让高层属意的通资电军先于6月底成军。

台湾军方内部原本盛传国防部有意让驻美军事代表团位阶提升到中将层级，但军方此举显未向层峰报备，消息曝光后由国防部出面否认。

据了解，新近成军的“通资电军”中并未纳入国防部电展室，国防部正研议将空军P-3C反潜机、空军侦照队、海洋监侦、空军战管、电展室与无人机部队合并，成立“联合情监侦指挥部”。当局也规划将所有空军运输机、专机队、海军反潜机部队整併，计划由空军成立“联合运输指挥部”，位阶都计划提升到中将。

但国防部中将将额稀少，通资电军指挥部与防空指挥部争议殷鉴在前，军方整并规划尚未与国安单位达成共识。

另一方面，空军防空指挥部计划9月成军，指挥部将自新北市泰山现址，南迁到台南防空砲兵指挥部现址。空军后勤司令部裁撤与空军官校校长降编后，空军在中南部已无重要单位，防空指挥部未来将成为空军在南部指挥官位阶最高的军事单位，可便于就近督导位于南部的防训中心。（联合早报网编辑：王纬温）

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