蒋介石重孙蒋万安：一定要让国民党赢回台北市

（联合早报网讯）中国国民党誓言要赢回2018台北市长宝座，备受瞩目的政治新星、蒋介石重孙蒋万安，据报道，有望成为国民党世代交替的战略奇兵。蒋万安则是多次强调自己还需要多磨练，目前还是会先把重心放在立法院。

他也说，党内已有多人表态，自己应该不会是最后人选，但强调，“不管是谁，一定要让国民党赢回台北市”。

据联合新闻网今天报道，蒋万安出生政治世家，在国会形象清新，虽然政治历练还不足，但在党内呼声很高，也是被认为有机会胜选的人选之一。

日前传出国民党主席当选人吴敦义在与立委会面中，当面向蒋万安提及“你民调很高”，似乎有意要其参选台北市长，但随后遭两人澄清。蒋万安说，目前确实没有党内大老劝进他选台北市长，自己也只是刚进立法院第二年的新人，还有许多需要学习跟磨练的地方，简单来说就是说在政治力量上还不够。

对于国民党是否会因找不到适合人选，派他当奇兵，蒋万安表示，他想不至于会找不到人，因为目前表态的人已经不少，媒体报导的人选也很多，且国民党本来就有一定的提名机制，只要透过初选一定会有人选出来。

虽然蓝营这次台北市长人选备受注目，但目前尚未有一个确切可以胜选的对象。蒋万安认为，能不能赢得选举一定要到票开出来才知道，中间也会产生许多变数，很难去说现在已表态或是未表态的人会否胜选或是选到最后，目前都只是一些预测。

蒋万安强调，自己的重心还是放在立法院，对台北市长真的没想过。他认为，个人主观意愿是主要考量，其余如民意、民调才是客观条件，党内也一定会尊重个人意愿；即便最后党主席或是党内希望谁出来选，但若他没有这样的意愿也不能强迫。他说，党内还是有非常多优秀的人才，自己应该不会是人选。

虽然蒋万安表示目前没有意愿参选台北市，不过他勤跑基层，各里大小活动都参加。蒋万安说，相较于过去当过议员的立委，以及资深立委，他们都已有非常深厚的基层实力，自己必须比别人更努力。（联合早报网编辑：王纬温）

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