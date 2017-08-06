找韩国瑜选高雄市长？吴敦义：没有谈到此事

（联合早报网讯）蓝营据传有意让前台北农产运销公司前总经理韩国瑜投入高雄市长选举。对此，中国国民党主席当选人吴敦义今天表示，他没有跟韩国瑜谈到这件事，只与其沟通是否愿意接任高市党部主委；民间充满想像力的推测，不在他和韩国瑜商量的范围。

据联合新闻网报道，吴敦义今天上午参加高雄市第三信用合作社创业一百周年庆祝大会，被问到是否找韩国瑜挑战高雄市长选举时否认说：“没有谈到这个事”。

吴敦义说，因为在国民党主席选举中，有若干人跟他反应说，韩国瑜口才机智、也会深入基层，有非常优秀的天分，所以有人建议，是否把高市党部主委工作托付给韩国瑜。吴敦义称，他对此他有考虑过，所以跟韩国瑜做了一些沟通。

吴敦义说，沟通内容大概就是希望他能够在高雄若接任党部主委，能用他充沛的活力、很有机智的口才，深入了解地方基层，不但结合同志，也能拉拢一些不是同志、但跟国民党对台湾有相同期待的人，让国民党在高雄重新有机会；不管是在议会选举、拿下更多席次，或将来挑选好的市长人选，也更有获胜的可能性。

至于韩国瑜是否答应接任党部主委，吴敦义则说：“8月底就知道了”。（联合早报网编辑：王纬温）

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