美学者容安澜：美国纳台湾入亚太战略是大错误

（联合早报网讯）美国知名台海问题专家容安澜（Alan Romberg）表示，美国与中国大陆和台湾有许多不同的利益，有些时候利益还不兼容，将台湾纳入美国在亚太区域的规划中，将是一个大错误，也不符合台湾的利益。

据香港中评社报道，华府智库史汀生中心东亚项目主任容安澜日前参加中美研究中心（ICAS）的中美关系研讨会时，分析两岸关系及美国扮演的角色。

在台湾被纳入美国在区域的战略规划中，容安澜认为将台湾纳入亚太战略会是一个大错误。他指出，台湾在维持区域和平稳定中发挥重要作用，尤其是在台海，没有其它地方比台湾在这里起的作用更大了。如果台海形势不好，区域也就不会有和平稳定。

容安澜再度提起去年12月美国总统特朗普与台湾总统蔡英文通电话一事，指蔡政府先是欣喜，待发现变成国际媒体热炒的大事件后，就变得担忧起来，怕台湾因此成为美中对抗的“马前卒”。

容安澜指出，蔡英文是因维持台海和平稳定现状的措施而当选，不是因重申或拒绝“九二共识”及“一个中国”的核心概念而当选。

他建议，有些事情蔡英文可以做，例如她可以表示，台湾独立不在她的议程上。

容安澜指出，还有一个很重要的问题是：蔡英文如何处理民进党党纲中的“台独条款”？他认为，目前在这个问题上采取动作的时机还没成熟，即便撇开台湾目前非常困难的政治形势不谈，在中共十九大这个关键的事情发生之前，人们不应期待会发生重要的事情。（联合早报网编辑：王纬温）

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