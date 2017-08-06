中国拨款1448万设地球工程研究项目：为地球降温

（联合早报网讯）为了应对全球变暖，除主动减少二氧化碳的排放外，对地球系统进行大规模人为干涉的地球工程也提上了日程。中国也于两年前低调地启动了地球工程研究项目。

据澎湃新闻报道，地球工程（geotechnology）也叫气候工程，这一概念由英国皇家学会2009年首先提出。它是指人类对地球气候系统进行大规模人为干涉，以应对全球变暖或部分抵消全球变暖的影响。地球工程主要采用的技术有两种：一种是碳移除，指移除大气中的温室气体；另外一种是太阳辐射管理，即通过降低地球对太阳能量的吸收来抵消温室气体的增温效应。

2015年，中国正式启动了第一个针对地球工程设立的国家级研究项目。该项目是国家重大科学研究计划（973计划）项目“地球工程基础理论和影响评估研究”(项目编号2015CB953600)，由北京师范大学、浙江大学和中国社科院城市发展与环境研究所联合国家气候中心等单位共同承担，项目负责人为北京师范大学外籍专家约翰·摩尔（John Moore）。该项目为期5年，前两年和后三年的项目预算分别为664万元和784万元，共计1448万元。

该项目研究内容包括三方面：地球工程作用机理研究及方案设计；地球工程影响气候系统及减缓气候变化的模拟分析研究；地球工程的综合影响评估和国际治理架构。摩尔日前接受《MIT科技评论》采访时称，目前该项目重点研究领域包括分析地球工程对极地冰盖、海平面、农业和人类健康存在的潜在影响。

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