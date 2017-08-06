港法律学者：一地两检与割地概念完全无关

（联合早报网讯）香港大学法律学者、基本法委员会委员陈弘毅今天在电台节目中表示，高铁“一地两检”值得做，在法律上也并未增加市民承担刑责的风险。

据明报新闻网报道，陈弘毅在回应泛民议员的“割地两检”论时说，港府一地两检方案中、西九高铁内地口岸区内，会有六大范畴：施工建设、保险、维修保养、消防标准等由香港法律管辖。他形容一地两检是大致对等安排，但更加照顾香港。

陈弘毅也以鸦片战争中的《南京条约》为例，指当时大英帝国要求清政府割让香港岛，是单纯为了大英帝国利益的不平等条约。西九一地两检则是邀请内地执法人员来港提供服务，为的是方便使用高铁的市民，与割地概念完全无关。

陈弘毅称，一地两检没增加市民承担法律责任的风险，并以运毒贪污为例，指无论是香港内地，任何人犯罪都会被逮捕，承担同样法律后果。他说，一地两检是香港与内地长时间协议的结果，香港自身并无权力自行决定执行与否，因此公众咨询不适用于一地两检。

陈弘毅强调，一地两检仅仅是服务，能方便经常往返内地的香港人；对于部分拒绝返回内地的市民，他们根本不会靠近西九高铁内地口岸，因而对他们并没有任何损害。他说，一地两检是“毫无疑问值得做”。

另一方面，陈弘毅不同意西九一地两检倘若实施是全世界独有的说法，并以深圳湾口岸为例，指2007年通过的《深圳湾口岸港方口岸条例》中，清楚说明港方口岸将实施香港法律，并视为香港境内。（联合早报网编辑：王纬温）

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