李文星误入传销组织经过已查明 涉案人员被刑拘

（联合早报网讯）23岁大学毕业生李文星误入传销，溺水死亡事件发生后，引发社会广泛关注。8月6日，“津云”—前沿新闻记者从天津静海区获悉，经过警方全力调查取证，目前已基本查明李文星被诱骗进入传销组织的经过。截至目前，陈某、张某、江某某、翟某某、胡某等5名涉案人员已被抓获，犯罪分子对诱骗李文星进入传销组织并进行控制的犯罪事实供认不讳，江某某因涉嫌组织领导传销被刑事拘留，其他4人因涉嫌非法拘禁被刑事拘留。

据北方网报道，为查明李文星被诱骗进入传销组织的经过及溺亡原因，连日来，公安静海分局工作专班会同市相关部门昼夜开展工作，围绕李文星生前在静海的活动轨迹、接触人员深入开展调查取证，并对涉嫌违法犯罪人员全力抓捕。

现已查明，“蝶贝蕾”传销组织成员陈某利用手机和邮箱在“BOSS直聘”网上冒用“北京科蓝软件系统有限公司”之名，发布虚假招聘信息。李文星投发简历后，陈某于5月20日将李文星诱骗至静海，后向传销组织上级张某进行了汇报，张某又向他的上级胡某进行了汇报。

胡某安排传销人员江某某接站，之后将李文星送至位于静海区静海镇上三里村的传销组织人员艾某某管理的寝室。随后，李文星又被转移至位于静海镇杨李院村的胡某管理的寝室，最后被转移至位于静海镇杨李院村的传销人员李某某管理的寝室。经过调查取证以及相关涉案人员供讳，确认李文星在静期间已交付了传销产品费，正式加入了传销组织，并在进入传销组织后期已不需要被控制，可以在传销组织内部自由活动。

据悉，相关调查工作正在有序开展，对李文星溺水死亡原因做进一步核查确认。

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