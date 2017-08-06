日媒：中国在联合国所缴会费将超日本排第二

（联合早报网讯）日本共同社纽约时间5日报道指出，据联合国会费委员会估算，2019年至2021年中国需缴交的会费将很大机会超越日本，成为联合国成员国的第二位。

2016年美国缴交的会费达预算的22%，是成员国中的首位；日本缴交会费9.68%排行第二，中国7.9%排行第三。

网媒“香港01”今天则指出，中国近年在联合国缴交的会费大幅上升，意味着中国的经济实力持续增加，也显示着中国在国际上的话语权愈来愈大。

据报道，中国在2010年会费分摊只有3.189%，位居第八位。短短六年间经两次检讨就跃升至7.9%第三位，客观反映中国经济实力增强。中国常驻联合国副代表王民2016年曾表示，中国作为世界第二大经济体，因此需要缴付更多的费用，但这不只是财政上的体现：“更是中国在国际影响力大幅提升的重要标志”。

除会费外，作为常任理事国也需要额外增加其他开支。中国去年在维和行动预算分摊已超越了日本，共同社引述联合国相关人士指出：“中国经济持续发展，分摊比例上升是理所当然的事。”

另一方面，日本自上世纪80年代超越前苏联后，就一直维持在第二位，在2000年更一度超越20%。但自日本经济经济低迷后，分摊比例一直下降。根据最新的会费委员会报告，日本目前的分摊比例为9.68%，中国为7.92%。在下次预算谈判中，日本估计将跌至8.72%，而中国将反超达到10.81%。

联合国上的经费均是由所有成员国分担。联合国会每三年根据成员国的本地生产总值、人口及支付能力等因素，厘定成员国需缴交的会费。发达国家分摊的比重更大，最多不会占整体预算的25%，但也不会少于0.001%。（联合早报网编辑：王纬温）

免费试阅14天