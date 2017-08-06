哈佛教授罗格夫：中国债务泡沫可能破裂

（联合早报网讯）哈佛大学经济学教授、国际货币基金组织（IMF）前首席经济学家肯尼斯·罗格夫（Ken Rogoff）警告，中国沉迷于举债和依赖投资来拉抬成长，一旦这种经济模式无法支撑下去，恐引爆严重的金融危机。

据自由时报电子报今天报道，长期以来对中国成长放缓提出警告的罗格夫表示，由于中国决策人士试图将经济转型为国内消费，中国经济发生硬着陆是难以避免的，未来五年中国将对全球经济造成最严重的风险。

罗格夫指出，尽管中国政府已采取卓越的行动，管控十位数字的经济成长放缓，但强调中国快速的信贷成长，在中期内是难以支撑的。他表示，亚洲没有任何国家能成功戒掉对出口和投资的依赖，转向消费支出来带动成长。

罗格夫说：“中国每年的信贷成长速度快于经济成长，有时候是经济成长速度的一倍，这种情况无法永远持续下去。即便信贷成长速度放缓至与经济成长速度一样，北京当局仍会面临问题。当你以高速驾驶火车时，铁轨上出现任何碎片，就可能出轨。”

中国第二季经济成长率达6.9%，优于中国官方设定的全年目标6.5%。经济学家认为，中国下半年经济成长将放缓，因美国和欧元区需求减弱。中国政府已加强去杠杆行动，希望在中共十九大大举行前夕维持经济和金融稳定。

罗格夫指出，除非中国决策人士仍保持警戒，中国经济可能加速放缓。他说：“若中国经济加速放缓，很多泡沫可能破裂，即便中国政府曾用聪明的手段管控经济。”（联合早报网编辑：王纬温）

免费试阅14天