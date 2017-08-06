学者：美朝动武的可能性急剧上升

（联合早报网讯）联合国安理会通过涉朝决议，中国外长王毅强调，制裁虽然有必要，但“绝不是最终目的”，他呼吁各方通过谈判解决朝核问题，实现朝鲜半岛的无核化和长治久安。

不过受访学者指出，美朝双方都已经关上谈判的大门，中国提出对话主张虽然很理想化，但落实的可能性很低。学者认为，只要朝鲜继续推进核武计划，美朝动武的可能性就急剧上升。

联合国安理会今天（星期六）一致通过决议，严厉谴责朝鲜7月4日和28日进行的洲际弹道导弹试射，并对朝鲜实施更加严厉的制裁措施。新的制裁针对朝鲜四个出口行业：煤炭、铁和铁矿石、铅和铅矿石以及海产品。此外，决议也禁止各国接收来自朝鲜新的劳工。

在菲律宾马尼拉出席东亚合作系列外长会的中国外长王毅今天接受媒体访问时指出，新决议对朝施加制裁，但同时决议也呼吁要重启六方会谈，强调要用外交和政治手段，以和平的方式解决半岛核问题。

王毅说，半岛形势已进入“非常关键的节点”，中方呼吁各方以负责任的态度避免局势轮番升级，并认真考虑和接受中方提出的双暂停倡议，并称“这是目前最为切实可行，也是最合情合理的方案。”

双暂停倡议指的是朝鲜暂停核导开发活动，美韩则暂停大规模军演，通过解决各方最急迫的安全关切，为和谈寻找突破口。

据人民日报客户端报道，王毅也在马尼拉会见了朝鲜外相李勇浩。王毅会后表示，两人进行了“深入的交谈”，中方敦促朝方冷静对待刚出台的安理会决议，“不要再做有违安理会决议和国际社会意愿的导弹试射甚至是核试验”。

他也劝请各方冷静判断形势、保持必要的克制，作出有利于缓解紧张、恢复和谈、维护地区稳定的正确决策。

中国常驻联合国代表刘结一则在安理会上说，实施制裁应以穷尽谈判、调解、斡旋等其他非强制性手段为前提。

针对美国总统特朗普警告，美国可能加强制裁与朝鲜做生意的中国企业，以迫使中国在朝核问题上对朝施压，刘结一警告，各国要严格遵守安理会决议，“避免在安理会框架之外对他国实施单边制裁、随意扩大制裁范围”。

著名朝鲜问题专家、中共中央党校国际战略研究所教授张琏瑰接受《联合早报》访问时说，制裁决议并没有提及石油禁令以及对朝鲜进行海上和空中封锁，他因此判断，此次决议的实际作用预料不大。

他说：“石油才是最关键的。朝鲜不产油，必须从外部输入石油。要是断了油，朝鲜准备打全面战争的可能性就会大大降低。”

谈到中国提出的对话谈判路径，张琏瑰坦言：“作为一种理想化、原则性的主张，中国在外交上还是要继续坚持谈判解决朝核问题。但实际上，美朝都关死了所有谈判大门，落实对话的可能性已经很小。”

张琏瑰分析，朝鲜已经表明对任何国际谈判不感兴趣，并且最快可能在明年就掌握到能威胁到美国本土的导弹发射能力，这是美国决不能接受的。

美国如今动员国际社会通过联合国对朝鲜施压，但如果平壤执意推进核计划，张琏瑰认为，美国很有可能把武力解决提上日程。

他说：“中国虽然向最理想的方向努力推动，劝和促谈，但同时相关部门肯定也会对可能出现的各种情况作出考虑和安排。”（《联合早报》北京特派员林子恒报道）

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