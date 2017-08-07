吴敦义否认劝进韩国瑜参选高市长

（联合早报网讯）台湾前立委韩国瑜参选国民党主席后，在党内声望水涨船高，近日传出国民党准主席吴敦义有意劝进韩参选2018高雄市长。吴今天受访时否认相关讯息，与韩极为亲近的人士也私下表示，韩目前没有参选高雄市长打算，高雄市党部主委则仍考虑中。

据台湾联合报报道，党组发会主委李哲华表示，确实规画邀韩国瑜出任高雄市党部主委，但高雄市长选举部分完全没有与韩“沟通”，言之过早。不过李也语带保留说，未来县市党部主委没有一定要选或不能选县市长，若主委做的好，水到渠成参选县市长也乐观其成。

不过即使韩国瑜参选高雄市长仍待酝酿，但看好韩的战力，有党代表已提案要在全代会上建议党中央征召韩参选党另一个更艰困选区的台南市长。该提案表示，韩言之有物、敢冲敢拚，相信韩“可以让台南变最好”，盼党提名韩亲征明年台南市长选战。

近韩人士表示，吴敦义阵营确实有人曾询问韩是否有接手高雄市党部主委打算，甚至还有人询问韩是否有接掌党文传会主委意愿，但征询韩接任党职意愿的人，多数是吴办外围人士，最后却被传成韩要代表党参选高雄市长，应是传话有落差所致。

该近韩人士坦言，吴敦义阵营征询过程，是否提到征询参选高雄市长意愿，“连韩国瑜都没有印象”，韩目前也没有参选高雄市长规划。

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