中国海军和平方舟医院船首次停靠斯里兰卡

（联合早报网讯）中国海军“和平方舟”医院船６日抵达斯里兰卡科伦坡港，进行为期４天的技术停靠，这是和平方舟医院船首次停靠斯里兰卡。

据新华社报道，当地时间上午１０时许，正在执行“和谐使命－２０１７”任务的中国海军和平方舟医院船缓缓停靠在科伦坡港码头。斯海军西部军区副司令尤特帕拉准将，中国驻斯里兰卡大使易先良、国防武官许建伟大校，斯海军官兵，中方使馆工作人员及中资机构、留学生、华侨华人代表等３００余人在码头迎接。

此次任务指挥员管柏林少将在欢迎仪式上说，随着中斯军事合作不断加强，中国海军和平方舟医院船今天首次停靠斯里兰卡。停靠期间，医院船将向斯民众开放，并提供医疗服务。

尤特帕拉说，很高兴中国海军和平方舟医院船此次停靠斯里兰卡，停靠期间斯军方医护人员将登船与中方人员交流，斯方期待未来与中方进一步加强军事交流合作。

易先良说，中国军队是维护地区稳定和世界和平的重要力量，希望此次中国海军和平方舟医院船停靠斯里兰卡将进一步促进中斯军事合作。

此次是和平方舟第六次执行“和谐使命”任务。科伦坡港是和平方舟执行“和谐使命－２０１７”任务抵达的第一个港口，随后和平方舟还将访问吉布提的吉布提港、塞拉利昂弗里敦港、加蓬奥文多港、刚果（布）黑角港等港口。



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