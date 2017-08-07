中俄外长会见 承诺继续将对方视为外交优先方向

（联合早报网讯）据中国外交部网站消息，当地时间2017年8月6日，外交部长王毅在菲律宾马尼拉出席东亚合作系列外长会期间会见俄罗斯外长拉夫罗夫。

王毅表示，中俄关系非常好，上个月习近平主席对俄罗斯进行的国事访问取得圆满成功，取得历史性成果，不仅深化了两国战略合作，也就促进国际和平稳定发出一致声音。双方承诺，无论国际形势如何变化，都将继续坚定不移视对方为外交优先方向，深化战略互信，加大相互支持，加强全面协作。中方愿与俄密切配合，筹备好年内两国元首其他会晤，加强在金砖国家框架内的合作。

拉夫罗夫赞同王毅对两国关系的积极评价，表示俄中两国元首关系密切良好。7月两国元首莫斯科会晤非常成功，目前俄方正在积极落实两国元首共识。普京总统期待9月初赴华出席厦门金砖国家领导人会晤，俄方将全力支持厦门领导人会晤取得圆满成功。

双方就当前朝鲜半岛局势特别是安理会刚刚通过的涉朝决议深入交换意见，认为俄中在半岛问题上立场高度一致，同意继续就此保持密切沟通协调。当务之急是防止半岛紧张局势轮番升级，按照“双暂停”倡议和“双轨并行”思路，推动半岛核问题尽快回到通过和谈解决的正确轨道。



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