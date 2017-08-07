前腾讯副总裁马喆人出任G7总裁

（联合早报网讯）中国物流行业领先的智慧物联网公司G7日前宣布，前腾讯副总裁马喆人正式出任总裁一职。马喆人此前在腾讯任职9年，先后负责腾讯公司战略，腾讯位置服务，腾讯自动驾驶和车联网等业务，在业界深具影响力。

据中新网报道，马喆人就任后将致力于加速G7的产品智能化和物联网技术升级，为G7集结优秀的管理人才和顶尖的人工智能技术团队，继续强化G7的研发优势，加速产品和服务的迭代创新。

对于马喆人的加盟，G7创始人兼CEO翟学魂表示：“腾讯是世界领先的产品创新型公司，作为腾讯核心力量的代表，马喆人的加入对G7来说意义非凡。在物联网代际创新的变革中，我们所做的事很纯粹，用一个词汇概括就是‘升级‘，持续升级目前的产品和服务，打造具有世界级水准的智能化产品，这需要世界一流的管理团队和技术团队去实现。结合G7多年来在物流领域的深入洞察及马喆人在产品创新方面的领先思维，相信数年内，G7将升级成为智慧物联网界具有世界影响力的企业。”

报道称，G7已成为中国物流领域最领先的物联网公司，投资者包括腾讯、普洛斯、国开金融、淡马锡和钟鼎创投，其平台所连接的货车数量遥居中国首位，G7车队管理服务已成为中国物流运输领域上下游协作的重要工具和基础数据协议。



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