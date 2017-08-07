报告：中国女性14%独自旅游 比例超男性

（联合早报网讯）中国福建省90后教师危秋洁在日本北海道失联引起全国关注。据统计中国年轻女性独自旅行的比例超过男性，她们如何应对各种意外和安全风险？

据中新网报道，在中国，女性已经成为旅游主力。携程旅游最新发布的《女性独行侠安全报告》显示，从其组织的百万级出境自由行、跟团游游客看，58%是女性游客出游。选择独自出行的女性游客占比逐年提升，2017年上半年，女性旅游者中，有14%选择独自出游。相比男性10%独自出游，女性比例要高40%。

携程旅游专家指出，海外黑车、黑导、与陌生人拼车，对单独的女性而言是很大的安全隐患，一般情况下很难判断这种司机、导游和车辆的安全性。网上流传的“穷游女拦车旅行”也是很不安全的行为。

专家提示，单独旅行的中国女性，在外遇到危险要及时报警求助。请牢记中国外交部全球领事保护与服务应急呼叫中心12308热线电话，以及中国驻该国大使馆、当地总领馆、所在国报警电话。

专家指出，避开高风险国家，选择更安全友好的目的地，也能有效降低女性单独旅行的风险。建议女性游客不要独自前往女性暴力事件高发的目的地，或者尽量跟团游、朋友结伴而行。

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