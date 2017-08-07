梁爱诗：“一地两检”是租赁非割地

（联合早报网讯）香港基本法委员会副主任梁爱诗表示，高铁“一地两检”不是“割地”，又认为行会成员汤家骅建议人大常委会在决议时写明“下不为例”的要求不合理。她指一地两检方案是“你情我愿”，香港可以选择是否接受，惟若不接受就要付出高铁香港段不能发挥作用、“完全系废”的代价。

据明报报道，梁爱诗今早出席港台节目时表示，“割”是指无偿地被抢走，但现时一地两检的安排是以租赁形式处理，因此不是“割”，又指在租赁之中，业主对口岸区有控制权，可有更多控制上的条款。

梁爱诗又称，要求中央承诺高铁实行一地两检的做法“只此一次、下不为例”是不合理的，因为一地两检是新问题，而新问题不可预见；而且，一个地方政府不可约束中央政府如何行使权力。

梁爱诗又表示，按照政府说法，高铁一地两检方案中，站内的内地口岸区在法律上被视为香港特区以外，又指法律上有“视为”（deemed）的讲法，所以内地法律只是在内地口岸实施，不是在香港境内，并不违反基本法第18条。

梁爱诗出席节目后会见传媒时表示，一地两检方案协议是“你情我愿”，若香港不同意，中央不会要求一定要实践方案，而付出的代价就是，高铁香港段不能够发挥作用，因为该段只有14分钟，若乘客要下车再上车，会加长行车的时间，“完全系废”。





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