香港超巿天花板滴洒腐蚀性液体 八人受伤

（联合早报网讯）香港荃湾大河道湾景广场AEON超级市场，昨日发生罕见的天花板滴落腐蚀性液体伤人事件，超市内一条扶手电梯上方的天花板，突然有腐蚀性液体滴下，多名顾客被溅伤，有伤者因皮肤刺痛高声呼救，其他顾客纷纷躲避，有人于逃跑时跌倒，现场情况一度混乱，警方及大批救援人员到场。

据香港大公报报道，八人受伤送医，包括一个三口家庭，分别伤及头、颈及手部，幸伤势不太严重。部分人的衣物被腐液烧出小洞。

警方称事件并非蓄意造成，暂时无人被捕，但不排除稍后有人需为此事件负上刑事责任。

二男六女(11至60岁)在事件中受伤送医，其中四人(27至60岁)需转送广华医院治疗，余下伤者已经出院。伤者林先生称，事发时他正与妻女逛商场，乘扶手电梯从一楼往二楼时，三人均突然感到手臂刺痛，衣袖被灼至穿孔。

警方其后封锁涉事扶手梯，用胶桶盛载天花板滴下的液体。现场所见，该黑色液体不断滴下，消防打开天花板检查，露出一条直径约四吋的白色渠管，怀疑与事件有关。

香港荃湾警区刑事调查队第一队主管郑嘉颖表示，初步调查发现，湾景广场三楼一间超市的员工休息室，渠管曾淤塞，超市工程部人员前日将带有腐蚀性的通渠水倒入渠管，并注入大量清水，但疑因渠管日久失修渗漏。昨日中午12时许，部分腐液从天花板滴下扶手电梯，溅伤顾客，幸职员倒入通渠水时，曾注入大量清水稀释，故腐液浓度不高，伤者经治理后无大碍。

郑嘉颖称，涉事腐蚀性液体的成分有待调查，有关方面会检查商场其他位置的天花，是否有渠管渗漏危险，并在安全情况下才解封现场。



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