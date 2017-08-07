中方回应安理会涉朝决议：符合维护半岛及地区和平等目标

（联合早报网讯）据中国外交部网站消息，中国外交部发言人耿爽就联合国安理会通过第2371号决议答记者问。耿爽指出，该决议符合维护半岛及地区和平稳定、推进半岛无核化进程及维护国际核不扩散体系的目标，符合此前安理会相关决议精神，反映了安理会成员的一致立场。

有记者问：8月6日，联合国安理会就朝鲜射导问题一致通过第2371号决议。中方对此有何评论？

耿爽介绍，8月6日，安理会就朝鲜近期试射弹道导弹问题一致通过第2371号决议。该决议符合维护半岛及地区和平稳定、推进半岛无核化进程及维护国际核不扩散体系的目标，符合此前安理会相关决议精神，反映了安理会成员的一致立场。

耿爽表示，决议在对朝采取新措施的同时也强调，制裁措施应避免对决议未禁止的经济活动与合作、粮食援助和人道主义援助等安理会未禁止活动造成负面影响。决议重申维护朝鲜半岛和东北亚和平与稳定，呼吁以和平、外交和政治方式解决问题，支持恢复六方会谈，并且强调有关各方应当采取措施降低半岛紧张局势。

耿爽指出，当前半岛形势复杂敏感，中方呼吁有关国家保持克制，为缓和半岛紧张局势，妥善解决半岛问题作出积极努力。中方始终主张半岛问题应坚持通过对话协商解决。我们为此提出了关于朝鲜暂停核导活动和美韩两国暂停大规模联合军演“双暂停”倡议、实现朝鲜半岛无核化和建立半岛和平机制“双轨并行”思路。这是客观公正、合情合理的方案。我们呼吁国际社会支持上述倡议，为解决朝鲜半岛问题开辟现实途径。这也是安理会第2371号决议的精神。



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