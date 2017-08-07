中国公安部刑侦局：持枪杀人等暴力案件大幅下降 处历史低值

（联合早报网讯）中国公安部刑事侦查局有关负责人表示，当前，持枪杀人、抢劫、绑架等严重暴力犯罪案件在中国大幅下降，处于历史低值。

据中国“公安部刑侦局”微信公众号消息，公安部决定从7月18日起至今年年底，在全国范围内开展打击整治涉枪违法犯罪专项行动。日前，公安部刑事侦查局有关负责人接受采访时说，当前中国涉枪犯罪形势总体平稳，呈现两方面特征：一方面，持枪杀人、抢劫、绑架等严重暴力犯罪案件大幅下降，处于历史低值；但另一方面，走私、制造、贩卖枪支弹药违法犯罪受各种因素影响，仍处于高发期，一些犯罪分子受利益驱使，铤而走险非法制造、贩卖枪支弹药，犯罪的辐射范围、危害程度大大增强，对社会治安造成严重威胁，由此酿成的恶性案件也时有发生。

该负责人表示，近一年来，全国公安机关共破获非法制造、买卖枪支、弹药类刑事案件3800余起，捣毁制造枪弹窝点192个，打掉涉枪网站265个，核查违法犯罪嫌疑人2.5万名，打击了犯罪分子的嚣张气焰。

该负责人说，在当前国际上暴力恐怖威胁日益严重、西方国家枪击案件频发的形势下，中国对涉枪犯罪的严厉打击和对枪支的严格管控，有效维护了良好的社会治安秩序，中国也成为世界上最安全的国家之一，人民群众的安全感和满意度不断提高。

中国枪支管理法明确规定，任何单位或者个人不得非法持有、制造、买卖、运输、出租、出借枪支，违反规定的，依法追究法律责任。根据法律对枪支作出的明确定义，凡以火药或者压缩气体等为动力发射金属弹丸或者其他物质，足以致人伤亡或者丧失知觉的制式枪支、非制式枪支、猎枪、火药枪、气枪等都属于枪支范畴。根据刑法规定，非法制造、买卖、运输、邮寄、存储、持有枪支弹药，构成犯罪的，应当依法追究刑事责任。

中国公安机关将在继续坚持严管严控枪支的基础上，通过打击、收缴、整治、查堵、宣传五管齐下，严厉打击整治涉枪违法犯罪活动，遏制此类犯罪发展蔓延势头。

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