天津出动3000警力发现传销窝点420处

（联合早报网讯）天津警方7日通报，以打击整治静海传销为重点的集中行动开展两天以来，共出动警力3000余名，在天津市各重点地区开展打击传销行动，排查村街社区621个，发现传销窝点420处，清理传销人员85人。

中新网报道，近日，大学生李文星误陷“蝶贝蕾”传销组织，随后发现于天津市静海区死亡的消息引发社会各界高度关注。天津市委常委、市委政法委书记赵飞下死命令，要求从8月6日起迅速开展一场打击取缔非法传销的专项行动，决战20天，彻底清除该市非法传销活动，打掉非法传销团伙，打不净，不罢手、不收兵。

天津警方称，今年以来，该市公安机关共破获传销案件86起，涉案金额5477.34万元；查获传销人员1647人，清理窝点670个，遣散1160人，解救被骗参与传销人员160名，刑事拘留252人，逮捕103人。

下一步，天津市公安机关将采取专群结合、综合治理的方式推进打击整治传销违法犯罪活动，加强与周边省市沟通协作，发挥跨区域执法联动优势，最大限度地挤压传销活动生存空间；强化全民参与，将反传销工作延伸至基层，调动广大群众参与揭发、举报传销犯罪的积极性、主动性，彻底摧毁传销组织体系。

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