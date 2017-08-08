王毅呼吁朝鲜回应美方的“四不”承诺

（联合早报网讯）据中国外交部网站消息，当地时间8月7日上午，外交部长王毅在菲律宾马尼拉出席第七届东亚峰会外长会时谈及朝鲜半岛核问题。

据中新网报道，王毅说，朝鲜违反联合国安理会决议不断试射导弹，中方同国际社会一道，表明了反对态度。我们同安理会其他成员协商通过了第2371号决议。鉴于中国同朝鲜的传统经济联系，执行决议、付出代价的主要是中方。但是为了维护国际核不扩散体系，为了维护地区的和平稳定，中方将一如继往全面、严格执行好有关决议的所有内容。

安理会第2371号决议除包含制裁措施外，还明确规定要重启六方会谈，要求坚持以政治和外交手段和平解决半岛核问题，特别是防止局势进一步紧张升级。这些重要内容同样是包括中国、俄罗斯、美国等安理会15个成员国共同作出的承诺，同样应该加以推进、执行和落实。为此，中方在执行决议制裁措施的同时，也在积极探索如何恢复和谈。

今年7月，中俄发表联合声明，就半岛核问题提出了复谈路线图，第一步就是“双暂停”，即朝鲜暂停所有核导开发活动，美韩暂停针对朝鲜的大规模联合军演。“双暂停”旨在解决目前最紧迫的安全关切，有利于为复谈找到有效途径。倡议提出后，得到越来越多国家的理解和支持，我们也希望能够得到六方会谈其他各方的理解和支持。

王毅强调，半岛核问题的核心是安全问题。中方充分肯定蒂勒森国务卿8月1日讲话中再次重申美国对朝的“四不”承诺，认为这是一个积极信号，希望朝方对美方这一信号作出呼应。

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