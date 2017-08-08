中国内蒙古自治区成立70周年 中央赠习近平题词贺匾

（联合早报网讯）7日上午，中共中央政治局常委、全国政协主席、中央代表团团长俞正声率中央代表团出席向内蒙古自治区赠送纪念品仪式。中央代表团向内蒙古赠送了习近平总书记题词贺匾、题词座屏等纪念品。

据中新社报道，贺匾端庄大气，习近平总书记“建设亮丽内蒙古，共圆伟大中国梦”的题词以及蒙语译文，位于贺匾正中。边框立体浮雕70朵祥云，代表内蒙古自治区成立70周年的光辉历程，中央部分以中国红为底色，暗描亚光金色盘长纹象征吉祥、幸福和永恒。

在赠送纪念品仪式上，俞正声和中共内蒙古自治区党委书记、人大常委会主任李纪恒，一同为习近平总书记题词贺匾揭幕。

中央代表团赠送的纪念品充分考虑到内蒙古各族群众的实际需要，既有民族特色又符合当地习俗，既有纪念意义又务实简朴。纪念品共计9大项，包括贺匾、座屏、《草原歌盛世》皮雕、晶雕彩绘摆盘、奶茶具、多媒体教学一体机、鼓号队乐器、绘本图书和科学实验玩具、大型洗衣机等。

全国人大常委会副委员长、中央代表团副团长张平宣读赠送纪念品清单，中央代表团副团长孙春兰、王正伟、张阳等出席仪式。

随后，中央代表团一行赴内蒙古展览馆参观了《守望相助团结奋斗——庆祝内蒙古自治区成立70周年展览》。

以俞正声为团长的中央代表团是7日上午飞抵呼和浩特的，在机场受到内蒙古各族群众的热烈欢迎。代表团由63人组成，成员包括中央和国家机关有关部门以及人民团体，解放军、武警部队，新疆、广西、宁夏、西藏4个自治区和对口支援内蒙古的北京市负责人等。

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