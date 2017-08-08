中国发布新规：鼓励共享汽车发展

（联合早报网讯）中国交通部和住建部日前发布的《关于促进小微型客车租赁健康发展的指导意见》鼓励分时租赁(俗称汽车共享)发展。相比征求意见稿，《指导意见》增加了“鼓励使用新能源车辆开展分时租赁”等表述。

据中新网报道，目前，中国全国共有6300余家汽车租赁业户，租赁车辆总数约20万辆，并以每年20%左右的速度增长。但与汽车租赁业发达国家相比，在车辆数量、市场集中度、网络化运营和服务能力等方面仍有较大差距。全国92.7%的汽车租赁企业拥有车辆数不足50辆，神州、一嗨等排名前5位的大企业市场占有率仅为20%左右(美国排名前5位的大企业市场占有率达94%)，难以实行网络化运营、形成规模经济效应。

据报道，在充分吸纳意见建议的基础上，上述《指导意见》将适用范围限定为小微型客车租赁；充实了反恐防范相关要求，增加了“维护公共安全”“按要求采集和报送有关信息”等内容；增加了“鼓励使用新能源车辆开展分时租赁”“鼓励分时租赁经营者采用信用模式代替押金管理”等表述。

《指导意见》认为，分时租赁为城市出行提供了一种新的选择，有助于减少个人购车意愿，有助于缓解城市私人小汽车保有量快速增长趋势。

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