中国公民仅持护照由他国飞澳门被拒载

（联合早报网讯）这两天一篇名为《战狼2告诉你，持中国护照可以安全回国？国航：No way!》的文章，在网络热传，文章作者称，其在中国国际航空公司官网购买了巴黎飞澳门的机票，计划通过澳门返回珠海的家。但由于没有携带港澳通行证被拒绝登机。该作者认为，根据他以往经历，仅持有效护照飞澳门是被放行的，他认为国航拒绝放行的行为“损害乘客利益”。

据南方都市报报道，针对此事，国航回应称：“中国公民由其他国家前往香港、澳门地区，无论是否经过中国大陆中转，均需持有中国公民往返港澳地区通行证及相应的有效签注”。

南都记者向澳门、珠海出入境管理处，中国驻法国大使馆，国航等相关部门进行咨询，各方给出了不同的说法。

中国驻法使馆：工作人员表示，此类事件（仅持护照飞澳门被拒载）“每个月都会发生好几次”。工作人员表示，多数被滞留在巴黎的乘客会被迫退票，重新购买飞往大陆的机票回国。

澳门关闸边境站：工作人员称，根据澳门出入境相关规定，从国外飞往澳门的大陆乘客可以凭本人护照停留7天，不需要港澳通行证。

深圳出入境边防检查站：乘客只需持护照即可入境。

国航巴黎营业部：“按照法律规定，需要有港澳通行证才能飞往澳门”。

东方航空：需要哪些出行证件要依据出入境管理部门的相关条例规定，东航没有额外规定。

澳门治安警察局在《非澳门居民之入境及出境》中规定：“中华人民共和国《前往港澳通行证》或《往来港澳通行证》或其他旅行证件”为进出澳门特别行政区的有效证件。

北京首都机场网站：内地居民往来港澳地区有明确的规定，必须持有《往来港澳地区通行证》及有效签注。

中国民航大学民航发展政策与法规研究中心主任刘光才赞成国航的做法。他认为，一般中国公民在出入境的时候，需要对目的地国家或地区的相关政策有所了解。在这之中，航空公司的义务是在政策发生变化时，将这一信息告知相关乘客。所以问题在于澳门的政策有没有变化，如果没有变化，航空公司就没有这个义务，乘客应当自己掌握目的地国家的出入境政策。

但仍有一部分观点认为，国航官网在乘客购票时未提示携带港澳通行证也是国航未考虑周全之处。

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