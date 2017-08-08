台湾终审法院法官 拟交由总统形式任命 

（联合早报网讯）台湾总统府司改国是会议分组会议四月曾决议，总统可政治任命终审法院法官，被外界质疑扩权；司法改革国是会议总结会议周六登场，有司改委员将在当天提案修正，终审法院法官由司法院长提出应任人选的两倍，由遴选委员会选出应任人选，交由总统做形式任命，以化解外界疑虑。

据台湾自由时报报道，司改国是会议筹委会副执行秘书林峯正表示，总结会议将分三阶段进行，分别为筹委会、法务部与司法院报告，以及综合建言、提案讨论。而分组会议的决议若在总结会议没有司改委员提案否决，就会成为司改国是会议结论。

据报道，分组会议四月曾决议，未来“金字塔型诉讼制度”完成立法五年后，最高法院含院长将裁减为十四人，最高行政法院含院长裁减为七人，合计廿一人。终审法院法官产生，先由立委、法官、检察官、律师及公正人士等代表组成的遴选委员会，司法院长向委员会提出法官名额的三倍人选，由委员会筛选，再向总统提出法官名额的二倍人选，由总统圈选后任命。

该提案通过后，遭各界质疑总统扩权，总统府当时澄清，司法院提出这项提案前，没有先征询总统府意见，总统尊重分组委员的讨论，但也认为涉及总统职权议题应谨慎处理。司法院原要在下次的会议中复议，但因议事规则没有复议程序，因此只好留待总结会议处理。

根据议事规则，总结会议应尊重分组会议结论，若有不同意见，总结会议得经全体成员二分之一以上同意，否决分组会议结论、加注或补充不同意见。

林峯正指出，现已通过连署提案仅五案，将在“提案讨论”阶段讨论。其中两案是由台湾高等法院法官林孟皇与东吴大学政治系副教授陈俊宏提出的最终审法官任命修正。另三案是律师张静对于司法院办理税务专庭的证照程序提案，以及宜兰监狱管理员林文蔚提案保障监所管理员劳动条件、警大教授章光明提案检讨警察的绩效奖惩制度。

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