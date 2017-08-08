中国精神卫生法第一案：患者起诉监护人和院方获准出院

（联合早报网讯）自行办理出院手续对一般患者来说很容易，但曾被司法鉴定患有精神分裂症的徐为，却为此花了将近5年的时间。

据中国青年报报道，徐为已在上海青春精神病康复院住了15年。从2012年开始，自我感觉“病情没有反复”的徐为，开始尝试出院，没想到却屡屡受阻。

2013年5月6日，徐为以“侵犯人身自由”为名起诉自己的监护人和青春康复院，并要求出院。这是中国《精神卫生法》正式施行后，依据该法起诉到法院的首起案件，曾被媒体称为“精神卫生法第一案”。

但徐为一审二审皆败诉，再审申请也被驳回。

徐为在2012年、2014年曾经做过两次司法鉴定，分别被认定为“限制民事行为能力”“具有诉讼行为能力”，鉴定结果没有明确认定其拥有完全民事行为能力。

2016年，徐为向上海市普陀区人民法院申请撤销限制民事行为能力、恢复完全民事行为能力。当年7月，法院以“未提供本院宣告你为无民事行为能力或限制民事行为能力的判决书”为由不予立案。

2016年12月底，徐为重新提起诉讼，申请撤销其大哥徐兴的监护权。按照审理程序要求，徐为需要重新鉴定其民事行为能力。

今年7月6日，司法部司法鉴定中心向徐为作出了“具有完全民事行为能力”的鉴定意见，这才让事情出现了转机。近日，中国青年报·中青在线记者从徐为的辩护律师杨卫华处得知，目前徐为已被准许自行办理出院手续。

8月3日，徐为接受记者采访时表示，出院后想先解决自己的生活问题。

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