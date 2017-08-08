第五届康保草原国际风筝节开幕

（联合早报网讯）第五届康保草原国际风筝节今天（8日）在中国河北省张家口市康保县开幕，来自国内外的58支专业风筝放飞队以及广大风筝爱好者与游客齐聚康巴诺尔草原，近千支风筝在空中此消彼长，形成凌空起舞、一争高下的壮观场面。

据中新网报道，本届康保草原国际风筝节是中国规模最大的一次草原国际风筝放飞表演，旨在通过草原国际风筝放飞表演和一系列草原文化主题活动，营造全民健身日，宣传助力京张举办冬奥会的浓厚氛围，进一步提升康保草原文化旅游品牌影响力和知名度，推动全县经济社会、生态和文化全面协调发展。

据了解，天蓝、水清、山绿、土净是康保县最好的名片。目前，正是张家口坝上地区碧草葳蕤，百花争妍时节，康保县境内的康巴诺尔草原景色怡人。

近年，康保县把文化旅游当作推动全县经济发展的主要载体，通过整合全县旅游资源，增加旅游市场主体，先后成功打造了康保草原国际风筝节、康保草原国际马拉松赛等一系列大型文化旅游精品工程。

本届风筝节为期3天，将有摆阵软体风筝、串类风筝、传统风筝放飞等表演。为营造“天空有风筝，草原有歌声”的浓厚活动氛围，主办方还安排了草原歌舞、优秀二人台剧目演出、骑马射箭、篝火晚会等系列文化娱乐、互动活动。

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