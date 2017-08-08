马云“躺枪” 印度版支付宝遭抵制

（联合早报网讯）中印军队在锡金段边境对峙长达近2个月，就在中方多次强硬发话、紧张情势升级之际，印度民族主义极端组织RSS日前发起的反中运动也越演越烈，该组织向印度民眾宣导不要使用号称是印度版的“支付宝” ─ Paytm，这个电子支付服务由中国支付宝的阿里巴巴集团所投资，同时也呼吁印度政府出于经济和国家安全的考量，禁止中国企业对这类型公司进行投资，这也让不少网友直呼阿里巴巴集团董事局主席马云是“躺着也中枪”。

据中时电子报援引印度金融快报的报道称，抵制运动的联合召集人马哈占针对中印于边境对峙的情况表示，Paytm大部分的股份由中国阿里巴巴及其他中国公司持有，中国投资者及公司拥有大量盈余的资金，让他们不仅对印度的商品市场感兴趣，还希望抢先占领这项电子服务。

马哈占也表示，太多外国资本，包括中国资本涌入印度，这甚至造成斯里兰卡不得不出售机场以偿还债务，更说这些外来投资者赚了钱造成的资金外流，也说中国中车铁路造公司在印度设厂，该公司已经签订合约将分别为那格浦尔市和加尔各答生產69辆及100辆地铁，而这会让中国公司进入印度的生產部门“是很危险的”，此外，马哈占也称向中国进口商品施加严苛的反倾销税将有助于繁荣印度经济。

免费试阅14天