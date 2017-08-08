日本防卫白皮书：两岸军事差距年年扩大

（联合早报网讯）日本公布2017年版的《防卫白皮书》，针对台海两岸军事力比较方面分析指出，两岸军事平衡已朝向对陆方有利的方面变化，可看出有差距年年扩大的倾向。今后有必要注视陆台军力的强化，美国对台军售，台湾主力装备的自主开发等。

据中时电子报报道，日本防卫白皮书中指出，中国大陆持续高水准的提高国防费，而台湾近20年来的国防费几乎持平，2016年时大陆公布的国防费已达台湾的15倍左右。

陆军方面，虽然大陆拥有压倒性的兵力，大陆对于攻击台湾本岛的能力，目前还有限，不过，近年大陆着手打造大型登陆舰等，登陆能力已确实提高中。

海空军力方面，大陆不仅在量方面具压倒性的优势，在原本台湾占优势的质方面，近来大陆的海空军力也急速增强。

在导弹攻击能力方面，台湾正在改造PAC-2和PAC-3型爱国者防御导弹，同时准备导入新的PAC-3, 大陆已拥有许多将台湾纳入射程的短程导弹，一般认为，台湾欠缺因应来自大陆导弹的手段。

白皮书中指出，军事能力的比较不应该只从武力、装备性能以及数量去判断，应从假想的军事作战目的、样貌以及运用态势、要员的训练度、后方支援体制等各方面要素来判断。

不过，可看出大陆急速增加军事力，陆台军事平衡整体而言，已朝向对陆方有利的方面变化，且可看出有差距年年扩大的倾向。今后必须注意两岸军力的强化、美国对台军售、台湾主力装备的自主开发等动向。

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