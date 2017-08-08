交通部出台小微型客车租赁发展指导意见 鼓励分时租赁

（联合早报网讯）8月8日，中国交通运输部、住房城乡建设部联合发布《关于促进小微型客车租赁健康发展的指导意见》（简称《指导意见》）。《指导意见》的出台，对保护用户权益、提高小微型客车租赁有效供给、优化交通出行体系、促进行业健康规范发展具有积极意义。

据交通部网站报道，据了解，6月1日至6月14日，交通运输部就《关于促进汽车租赁业健康发展的指导意见》在部政府网站向社会公开征求意见。根据梳理出的194条意见建议，交通运输部对《指导意见》进行了修改完善，将适用范围限定为小微型客车租赁；充实了反恐防范相关要求，增加了“维护公共安全”“按要求采集和报送有关信息”等内容；增加了“鼓励使用新能源车辆开展分时租赁”“鼓励分时租赁经营者采用信用模式代替押金管理”等表述。

《指导意见》包括总体要求、夯实安全管理基础、提升服务能力、鼓励分时租赁发展、营造良好发展环境共5部分13项内容。《指导意见》明确，树立创新、协调、绿色、开放、共享的五大发展理念，坚持用户为本、安全第一，改革创新、融合发展，科学监管、规范有序的发展原则，充分发挥市场在资源配置中的决定性作用和更好发挥政府作用，深化供给侧结构性改革，优化行业发展环境，激发市场活力和社会创造力，促进行业健康发展。

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