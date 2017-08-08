茅台北京地区限购限价 专卖店称开门即售罄

（联合早报网讯）8月7日，贵州茅台集团官方网站转发官微文章，公布北京70家指定购买网点，称将稳定北京地区茅台酒价格，一律以1299元的价格出售茅台酒。今日(8月8日)，新京报记者探访多家北京地区茅台专卖店，相关负责人均证实了这一消息，表示今日起已开始执行统一限价1299元政策。

据新京报报道，东城区一家茅台专卖店负责人透露，目前每个消费者每次限购两瓶，“多了没货，货源紧张，消费者多出钱也没办法多买，价格限定在1299元，不能哄抬物价”。

记者以消费者身份向西城区一家茅台专卖店咨询，该店负责人表示，目前不仅“飞天茅台”，消费者购买包括“茅台五星”在内的所有茅台公司酒(不含系列酒)都仅限两瓶，且“每位消费者都要登记手机号等信息，单位信息一般也需要登记，厂里要检查”。同时，该负责人提醒消费者，要买酒还是要趁早，甚至需要每天店开门前就等着，“酒贩子比你还积极呢，一开门就卖完了”。

一位经销商表示，这一限价限量政策将持续到中秋节之前，“还是要看货源的情况”。

近日，茅台北京片区和国酒茅台北京经销商联谊会就如何“稳定北京地区茅台酒价格，模范执行公司稳价指导”进行了专项讨论，承诺在国庆节、中秋节期间，拿出50%的供货量来确保零售并且一律以1299元的价格出售茅台酒。

茅台集团方面表示，将“坚定不移稳住价格、绝不推高茅台酒价格和囤货惜售、切实把双节期间茅台酒市场价格稳住”。

茅台集团党委书记、总经理李保芳近日公开表示，茅台今年坚决不调价，绝不借销售旺季涨价。

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