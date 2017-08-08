成都全面开展住房租赁试点 降低个人出租住房税率

（联合早报网讯）组建国有住房租赁公司、降低个人出租住房税率、建立租赁信用管理体系……记者8日从成都市房管局了解到，成都于近日出台《成都市开展住房租赁试点工作的实施方案》，将全面开展住房租赁试点。

据新华社报道，成都市此次出台的新政提出，到2017年底，该市要组建或改建3家-4家国有住房租赁公司，启动一批租赁住房建设，完善交易服务平台，建立租赁信用管理体系。到2020年，基本形成供应主体多元、管理服务规范、租赁关系稳定的住房市场。

租赁房源从哪里来？成都市房管局表示，一是国企新建一批人才公寓，产业园区配套租赁住房。二是开发企业配建租赁住房，住房租赁企业依法改建存量住房。三是加快政策性保障型公租房建设。四是盘活市民“存量”住房。

成都将逐步把现有政府及国企投资和管理的公共租赁住房、人才公寓交由住房租赁企业管理，力争到2020年，发展规模化租赁企业不低于50家。鼓励房地产开发企业新建、配建租赁住房，或利用自持住房开展住房租赁业务，鼓励房企与住房租赁企业合作。

为盘活“存量”，成都将对依法登记备案的住房租赁企业、机构和个人给予税收优惠支持，其中，对个人出租住房的，由按照5%征收率减至按1.5%计算缴纳增值税。农村集体经济组织合法合规的住房或农民合法合规的多余住房，也可用于租赁。

为促进租赁市场健康发展，成都市将对经纪机构、住房租赁企业及从业人员建立“红名单”“黑名单”的信用管理体系，通过多部门信息共享，形成守信联合激励和失信联合惩戒机制。

成都还将推出住房租赁押金监管服务，避免随意克扣押金的行为。租房居民可凭房屋租赁合同备案申办居住证，按规定享受公积金、义务教育、医疗卫生等基本公共服务。

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