中国家庭常用廉价药涨价：部分药品价格翻倍上涨仍一药难求

（联合早报网讯）据中国之声《新闻纵横》报道，红霉素眼膏、复方甘草片是很多家庭的必备良药，蚊虫叮咬、感冒咳嗽等小病小灾的都能用得上，几毛钱的价格也给很多人留下美好回忆。然而这些家庭常用药最近开始涨价了，在部分地方，廉价药的价格甚至出现翻倍上涨，有的药品在短短一年内价格涨20倍，即便这样仍然一药难求。

据央广网报道，济南市民杨女士的眼睛最近又上火了，本想到社区服务中心多买几支红霉素眼膏备用，却被告知已经没货了，而且不确定什么时间能再来货。辗转跑了三四家药店，杨女士终于买到了红霉素眼膏，让她想不到的是，短短半年间，原来几毛钱一支的药膏已经涨到了四块六，“虽然也不太贵，能负担得起，但是这么短的时间从几毛涨到这个价格，在心理上觉得不能接受。”

记者随后在济南几家药店进行实地走访发现，不仅红霉素眼膏的价格涨了，像谷维素、立普妥、复方甘草片等药品价格都上涨数倍。以往6毛钱一瓶的谷维素片如今上涨到了8.5元/瓶；治疗冠心病的立普妥以前每盒7块钱，如今一盒的价格上涨到了60多元；而用于治疗急性非淋巴细胞白血病的高三尖杉酯碱注射液，每支价格也已由1年前的5元上涨到现在的110元，价格暴涨20多倍。

其实，济南廉价药供应短缺并大幅涨价在全国并非个例。近年来在全国多地，廉价药频频告急的消息屡屡被曝出。2015年底，安徽一名13岁小患者急需的廉价“救命药”平阳霉素，在安徽全省只找到4盒库存；2016年，溴吡斯的明片出现药荒，全国很多重症肌无力患者都在寻找这种救命药，而这种廉价药的价格也从原本的33元被炒到280元的高价。

山东某医药公司负责人马志强表示，廉价药价格上涨不排除有部分药企通过垄断地位抬高药品价格，“比如前一段时间炒得比较热的鱼精蛋白，可能只有两家生产，北方是北京的厂家生产，南方是上海的企业生产，他们联合起来垄断市场，给政府和社会施加压力来涨价，这种现象也是有的。”

除了价格垄断，廉价药品涨价更多是一种市场行为。当企业生产廉价药的原材料、人工、物流等成本不断上升，甚至逼近售价时，许多企业不得不停产。企业停产必然加剧廉价药供应短缺，从而助推廉价药价格飙升。山东某药厂研发负责人刘先生说，廉价药被认为是“有疗效、无钱途”，任何一家药品生产企业都无法承受赔本生产，他们很难只靠良心和责任运转，“不涨价药厂就等死，现在确实很多廉价药都消失了，有的药厂也是迫不得已，原价维持不住，比如低价药招标后也不一定能中上，即使中上之后也不一定卖得出去。”

当生产廉价药无利可图，有些企业玩起了“新瓶装老酒”的把戏。同一种药，换个名称、换个包装、换个批文，身价就可以翻几倍甚至几十倍。如此一来，一些廉价药脱掉“廉价”的外衣，以全新包装重出江湖，而每一次换装都意味着价格的飙升。以消炎药为例，从四环素到阿莫西林再到头孢的蜕变，与之紧随的就是价格从几毛钱到四五块钱再到二十多块钱的攀升。

以红霉素眼膏、复方甘草片为代表的廉价药，又被称作基本药物，是指能够满足基本医疗卫生需求，剂型适宜、保证供应、基层能够配备、国民能够公平获得的药品。然而，在2016年全国两会上，中国医药企业管理协会、中国医药企业家协会会长于明德指出，廉价药品正在以每年几十种的速度消失。即便疗效再好，但药品价格低，企业不生产，老百姓没药买，廉价药正进入到一个死循环。如何破解廉价药供应短缺的难题？

对此，国务院国家医改专家咨询委员会委员刘国恩认为，廉价药的供给需要政府的“有形之手”来托底，“通过市场手段是解决不了的，只有一个办法，就是通过政府的公共财政之手举办相当数量的政府全资托底药厂，让它赔本经营，政府公共财政兜底，那么可以解决这个问题。”

业内人士表示，廉价药供应短缺的现状短时间很难改变。未来在医药行业里，只有政府、药企和医院三方不断博弈，最终找到一个市场平衡点，才有可能使廉价药真正流通到患者手中。

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