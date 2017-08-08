蔡英文穿长袖遭讽 绿澄清：她没有开冷气的习惯

（联合早报网讯）台湾总统蔡英文前天在面簿发表为少棒加油的图文，被网友发现她在室内开冷气穿长袖引发热议，更遭新党新思维中心主任侯汉廷在面簿讽刺，“真好，晚上都有冷气吹，冷到穿长袖”。民进党发言人张志豪今澄清，同仁及多数媒体朋友都知道，“主席怕冷，不怕热”，只要有蔡英文出现的场合，常常要把空调开到最小甚至关掉。

据联合新闻网报道，张志豪今在面簿发表“我们一直以来所认识的蔡英文”，说明在中央党部工作的同仁甚至多数媒体朋友都知道，这么多年来，只要有主席在的会议场合，常常要把空调开到最小，或者关掉。“因为主席怕冷，不怕热”，特别是过去陪着她辅选跑行程，她总穿着一件薄外套或是长袖衬衫(袖子卷起来)。

张志豪强调，“这样的习惯从没有改变过”。一来蔡英文总是注意用电的节约，二来就是“没有开冷气的习惯”，更不要说穿着的习惯，如果不是特别的场合必须穿上Ｔ-shirt之类，她总是穿着有袖长的上衣，这就是蔡英文。

张志豪说，总统日前在面簿上支持少棒小将，破万的脸友按了赞表示同感，但却有几个网络酸民习惯看图说话编故事，指着过肘的袖长歪楼，胡乱指控，企图带风向引非议，其实网络上什么层次的人都有，这也算是网络常态。

张志豪说，但比起网络酸民，政治人物承担着更不一样的公共责任，当台风吹垮了电塔，电力的输送出现问题，为了要避免限电危机，政治人物就应该站出来，呼吁大家一起参与尖峰时刻的节电，让台电的工作团队专心把电塔修好，让电力供应回复正常。遗憾的是，现在有一些政治人物把自己也当作网络酸民，凡事往歪理打，个人品味德性一回事，但却让错误的资讯占满了议题讨论空间，误导大家的正确理解，就非常不负责任了。

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