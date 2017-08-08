全球最大酒店集团万豪杀入中国“无现金”市场

（联合早报网讯）从8日开始，入住万豪国际集团旗下在华酒店的所有客人均可选择通过“支付宝”方式进行付款，这也是这个全球最大酒店集团“杀入”中国“无现金社会”迈出的第一步。

据中新网报道，于万豪所有在华酒店中部署“支付宝”只是一个开始，万豪国际集团总裁兼首席执行官苏安励(ArneM.Sorenson)8日在上海说，“万豪国际将逐步在全球酒店都部署支付宝付款方式，尽管这一过程会有点复杂”。目前，万豪在全球125个国家和地区拥有超过6200家酒店，品牌总数达到30个。

苏安励同时表示，万豪要随着变化而变化，就好比之前谁也没有想到中国人出国旅游会首选银联，而现在要考虑的是未来中国消费者最想要怎样的旅行，“我们要走在他们(中国旅行者)前面”。

全球最大酒店集团全面“杀入”中国“无现金”市场，除了支付方式发生的改变外，还表现在其7日晚宣布与阿里巴巴集团组建合资公司，而后者正是构建中国“无现金社会”的积极倡导者。

虽然双方均未就合资公司的具体出资方式做过多介绍，不过苏安励并不讳言：“一直以来，都很欣赏阿里巴巴在网络数字领域的专业技术。”据介绍，此次与阿里巴巴的合作，是将万豪在酒店行业的专业经验与阿里巴巴的数字旅游平台、零售专业知识和数字支付平台支付宝相结合，并为其引入更多新会员。合资公司将管理万豪国际在阿里巴巴旗下旅游出行服务平台飞猪上的万豪国际集团旗舰店。

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