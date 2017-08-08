林郑盼中央续支持港金融业

（联合早报网讯）香港特首林郑月娥今早继续访京行程，与中国银监会主席郭树清会面。她在开场白表示，香港是国际金融中心，金融业现时占香港国民生产总值（GDP）17%，是真正能做到国际化的产业，所以在过去、现在和未来，都要把金融业巩固。她形容香港金融业基本上是平稳，在日后巩固和提升金融业的发展，并掌握国家发展机遇上，希望国家监管机构继续支持和与香港金管局合作。

据明报报道，林郑月娥在财政司长陈茂波和商经局长邱腾华等人陪同下，与银监会代表会面，她今日稍后将到访商务部和发改委，明日将与旅游局、广电总局和外交部官员会面。

林郑月娥说，自己在政府工作37年，没有管过金融事务，自己有一段时间是做公共财政工作，以前常常听到特首与财政司长率团拜访“一行三会（中国人民银行，银监会、证监会、保监会）”，自己很羡慕，形容今天能与银监会见面，对自己“开局”非常重要。

她形容香港金融业现在有很好的底子，但是竞争亦非常强，包括国际和亚洲区域的竞争。她表示，香港今年香港银行业发展不错，资产总值增加10%，贷款增加，不良贷款比率也很低，而过去一段日子，香港房地产价格上升，但基于以前有大规模负资产的经验，金管局在监管房地产按揭上管得非常严。

郭树清则表示，银行业在中国金融体系占绝对主导地位，又指内地银行业在今年上半年运行整体平稳，风险可控，而实体经济较去年同期亦有进步。

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