四川九寨沟7.0级地震 料有游客受影响

（联合早报网讯）今晚21时19分，四川阿坝州九寨沟县发生7.0级地震，之后又发生3.9级地震。为此，成都铁路局管内部分旅客列车扣停，当日九寨沟景区接待游客3万8799人，相当部分游客有可能受此地震影响。

中新网报道，据中国地震台网正式测定，8月8日21时19分在四川阿坝州九寨沟县(北纬33.20度，东经103.82度)发生7.0级地震，震源深度20千米。

之后，21时41分在四川阿坝州九寨沟县(北纬33.18度，东经103.85度)又发生3.3级地震，震源深度9千米。

据悉，8月8日九寨沟景区接待游客3万8799人；其中团队1万8158人次，散客2万0641人次。

受九寨沟地震影响，成都铁路局管内部分旅客列车扣停。

到目前为止灾情暂不清楚，但微博上已传出据称是地震后在九寨沟拍摄的影片，影片中可见道路上满地碎石。

根据央视消息，九寨沟景区工作人员桑吉电话告诉记者，他在景区里面看到有房屋倒塌和开裂，当地正在抓紧疏散人员。

据报道，在四川绵阳、北川，以及四川周边的重庆、甘肃、陕西等省市都有明显的震感。

当地政府指出，在震央方圆20公里范围内的人口约2.1万，50公里范围内约6.3万，100公里范围内约30万。

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