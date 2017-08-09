四川九寨沟地震已造成9人死亡164人受伤

（联合早报网讯）四川省阿坝州九寨沟县昨晚发生7.0级地震，据九寨沟县应急办书面报告，截至8月9日凌晨5时，经初步核查，九寨沟县漳扎镇M7.0级地震已造成9人死亡、164人受伤。

据阿坝州人民政府应急管理办公室消息，截至目前，九寨沟县漳扎镇M7.0级地震已造成9人死亡（其中6名游客、2名本地人、1人身份不明）、受伤135人（其中重伤32人、轻伤103人）。

据新华社报道，从中国地震局获悉，截至22时30分，九寨沟震区已经记录到地震107次。中国地震台网中心和四川地震局等单位的专家紧急会商后认为，在震区近几日仍存在发生6级左右余震的可能。

8月8日21时19分，四川省阿坝州九寨沟县发生7.0级地震，震源深度为20公里。震中距离九寨沟县城35公里，距阿坝州210公里，距成都市290公里，距甘肃陇南市100公里。四川、甘肃、青海、宁夏、陕西多省区震感明显，局部地区震感强烈。

据中国地震台网中心地震预报部主任蒋海昆介绍，截至22时30分，震区已经记录到地震107次。阿坝州地貌错综复杂，震区50公里范围内人口密度为9人/平方公里。

地震发生后，中国地震局启动了地震II级应急响应，派出国家地震现场应急工作组赴四川协助地方政府开展抗震救灾工作。中国地震台网中心、四川地震局启动II级应急响应，台网中心召开紧急会商，四川、甘肃、青海、陕西、宁夏地震局、四川阿坝州地震局派出人员紧急赶往灾区，开展现场震情监视、地震灾情调查、震情趋势判定、灾害损失评估、防震减灾宣传等工作。

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