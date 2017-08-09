专家：四川九寨沟震区应注意防范较强余震

（联合早报网讯）中国地震台网中心9日凌晨在北京举行“8月8日四川九寨沟7.0级地震”情况通报会，专家指出，震区近几日应注意防范较强余震的发生。

中新社报道，北京时间2017年8月8日21时19分，四川省阿坝州九寨沟县发生7.0级地震，震源深度为20千米，震中距离九寨沟县城35千米，距阿坝州210千米，距成都市290千米。

中国地震台网中心地震预报部主任蒋海昆研究员说，截至8日22时30分，震区已经记录到地震107次，其中5.0—5.9级地震0个，4.0—4.9级地震0个，3.0—3.9级地震2个，最大余震为3.3级。

蒋海昆说，经中国地震台网中心和四川地震局单位的专家紧急会商，认为目前所发生的余震活动较弱，“没有充分释放能量”。这意味着仍有可能发生强余震，“初步认为目前存在6级左右的余震风险”。

他还谈到，该地区曾在历史上发生过“双震型地震”——1976年时曾在一周内连续发生两次7.2级地震。

阿坝州地貌错综复杂，震区50千米范围内人口密度为每平方千米9人。资料显示，本次地震发生在岷江断裂带附近(距离小于30千米)。距离最近的地震是1973年8月11日6.5级地震，相距42千米；时间最近的是2013年7月22日6.6级地震，距当前地震149千米。

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