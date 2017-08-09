九寨沟强震 香港入境处：13港人求助3人失联

（联合早报网讯）四川阿坝州九寨沟昨晚发生7级地震，不少房屋及路面损毁。香港现有旅行团身在九寨沟景区内，其入住的酒店也有损毁，但全部团友安全，香港旅游业议会表示，暂未收到旅行社求助报告。香港入境处表示，截至9日早凌晨2时，接获13名港人或其家属求助，10人安全但有3人失去联络，家人表示未能找到对方，寻求协助，入境处表示会正积极协助，并会透过驻成都办为求助人提供可行协助及积极跟进。

香港星岛日报网报道，新华旅游总经理苏子扬表示，有一团约21人8日晚在九寨沟，入住九寨天堂洲际大饭店，地震时已吃过晚饭，团友在房间休息，据领队表示，团友及时由房间逃出酒店，发现酒店大堂严重损毁，入口及外墙大量混凝土剥落，部分支架松脱。他说，酒店房间未有损毁，领队已提醒团友注意半夜或有余震，要留意安全，由于通讯不稳定，旅行社明早视察路况及机场有无受影响，再决定行程。

康泰旅行社董事总经理黄进达表示，8日有两团在四川，包括在成都和峨眉山，未入九寨沟，明早再决定行程有无影响。他说，一般旅行团有机会入住九寨天堂洲际大饭店，要视乎情况决定是否要转换住宿。

中旅社助理总经理吴熹安表示，两团在昨日已离开九寨沟，未受影响，本周后期再有团出发，到本月底共有10多团，明日再作评估，虽然暑假都有不少团到访九寨沟，但未到秋天旺季。

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