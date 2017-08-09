天津部署打击传销 李鸿忠：重典治乱 除恶务尽

（联合早报网讯）8月7日，天津市委书记李鸿忠主持召开市委常委会会议，听取关于静海区打击传销工作的汇报，研究部署下一步重点工作。李鸿忠强调，要深刻认识传销组织、传销行为的恶劣影响和严重危害，担起政治责任，重典治乱、除恶务尽，发动群众、依靠群众，坚决打赢清除传销这场特殊的人民战争。

据《天津日报》报道，会议强调，要看到天津市在打击非法传销工作上存在思想认识不到位、基层基础工作薄弱、缺乏担当作为、打击力度不够等问题。针对当前存在的问题，要提高认识，强化政治意识，提高政治站位，担起政治责任，决不能听之任之、畏首畏尾。打击非法传销是一场关乎巩固党的执政根基、维护社会和谐稳定的正义之战，是一场刻不容缓、没有退路的特殊的人民战争。

会议强调，要以斩草除根、除恶务尽为目标，以零容忍的态度坚决有力重拳出击，打一场特殊的人民战争。

一是针对传销行为的新端倪、新变化、新特点，广泛发动、营造声势，综合施策、重典治乱，坚决依法强力、快速从重打击。开展地毯式、拉网式排查清理，加大抓捕、打击力度，重点打击传销活动组织者，彻底摧毁传销活动组织体系。

二是要切实加大基层治理力度，加强源头管控和出租屋管理，让传销组织和人员毫无立足之地。进一步明确主体责任，党政同责，层层传导压力，充分发挥基层党组织作用，及早发现，打早打小，形成严打高压态势。

三是公安、教育、宣传、市场监管等部门要形成工作合力。加大舆论宣传力度，加强有奖举报，让群众认清传销危害，自觉抵制，形成人人参与打击的强势氛围。要加强在校大学生思想政治教育，引导树立正确的择业就业观，彻底铲除传销活动空间和滋生土壤。

四是要立足当前，着眼长远，形成常态、长效打击传销的体制机制，倒逼提升全市社会综合治理能力。及时公布打击传销活动进展和成果，主动接受舆论监督，回应社会和群众关切。

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