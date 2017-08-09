夫妇带小孩自驾游九寨沟 父亲遇难前推出孩子

（联合早报网讯）据四川省政府新闻办，截至9日早上9点30分，九寨沟7.0级地震已造成13人死亡，175人受伤。封面新闻报道，遇难者中有一对来自湖北武汉的夫妇。早前，他们带着孩子一家四口前往九寨沟自驾游。地震当晚，当他们的车行至神仙池酒店附近时，被巨石砸住，孩子的母亲当场被落石砸中身亡。孩子的父亲则在临死前砸碎了车窗，并将正在上六年级的孩子推了出去。

孩子名叫吕心怡，是武汉市青山区钢城17小6年级的学生。其父母约35岁左右。目前，孩子的亲人正从武汉赶赴九寨沟。他们希望能把亲人的遗体接出来。

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