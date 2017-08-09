央行透底互联网金融监管方向 专家：像管银行一样严格

（联合早报网讯）近日，中国央行的一份报告透露了互联网金融监管的政策取向。报告指出，将探索将规模较大、具有系统重要性特征的互联网金融业务纳入宏观审慎管理框架，对其进行宏观审慎评估，防范系统性风险。

据人民网报道，央行日前发布《中国区域金融运行报告（2017）》，该报告由货币政策分析小组编写。在其中一篇专题文章《促进互联网金融在创新中规范发展》中提到，互联网金融的快速发展推动了金融服务创新发展，为满足日益多样化、差异化的金融需求发挥了重要作用。

同时，报告也指出，互联网金融的快速发展也容易导致风险扩散和交叉传导。特别是部分不法分子打着“互联网金融”幌子开展非法集资、金融诈骗等违法犯罪活动，严重影响了经济社会稳定发展。

2017年上半年，上海、北京、深圳等地区纷纷出台了多项监管政策，互联网金融监管不断升级。在前不久结束的第五次全国金融工作会议上，“加强互联网金融监管”和“强化金融机构防控风险”也被再次强调。

瑞穗证券董事总经理、首席经济学家沈建光指出，第五次全国金融工作会议有别于以往主要强调机构监管，而是强调加强功能监管，重视行为监管。“这一监管思路适应了互联网金融业态快速发展的需要，将弥合和填补以往由于监管体系割裂存在的漏洞，以及由于监管领域交叉存在的监管真空。”

中国社科院金融所银行研究室主任曾刚在接受人民网采访时说，这是央行首次提出探索将规模较大、具有系统重要性特征的互联网金融业务纳入宏观审慎评估。此前，“系统重要性”这一概念主要用于对大型银行、保险等金融机构的监管。

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