中国代驾年订单数超2.53亿 北上广全职代驾月入过万

（联合早报网讯）清华大学法学院公法研究中心研究团队8日发布的《代驾行业发展白皮书》显示，经历了此前十多年的缓慢初创期，如今的代驾行业已进入了成长期。在酒驾入刑的推行和身边盛行的酒文化背景下，“酒后找代驾”很快成为一种新的消费习惯。

据新华网报道，“创新与责任助力可持续发展研讨会”8日在北京举行。研讨会上，来自武汉、济南、广州等全国各地的交警代表，畅谈与滴滴代驾协同合作的经验。

清华大学研究团队发布的白皮书显示，2016年至今，代驾服务需求和市场规模迅速增长。2016年，全国代驾行业的总订单已超过2.53亿单，总产值达154亿元。《白皮书》显示，酒后代驾仍是用户最大的使用场景，占比为97.8%，其次是工作劳累、商务接送、接送家人等场需求。

“开车不喝酒、喝酒不开车”理念深入人心的同时，代驾行业的价值也得到了充分体现。据推算，代驾行业去年减少因醉酒驾驶引发的交通事故350万起，使83万人免受刑法制裁，减少财产损失462亿元。

报告指出，酒驾风险的降低，意味着交通管理部门减少了行政成本。2016年代驾订单避免的醉酒驾事故，相当于免去了4.4亿次酒精检测、减少了0.53亿辆次警车以及0.9亿次警力出动，节省车辆检查及酒驾司机管理的累计时间成本为2615.2年，同时减少2525.2年的拥堵耗时。

值得注意的是，近年来，各地交警部门一直积极探索治理酒驾的新方法，“互联网+代驾”就成为了重要抓手。以滴滴代驾为代表的代驾行业，已形成一种新经济业态，并且成为政府治理酒驾、降低交通安全事故的有效手段。

《白皮书》还显示，就像淘宝店主、淘女郎、专车司机一样，互联网代驾行业成为一种新型服务业，不仅拓展了就业空间，还催生出多元的就业形态。代驾工作变成了一种新兴的职业岗位，成为很多家庭收入的主要来源。全职代驾司机全国平均月收入达到6957元，大幅超过当地平均水平，北上广深杭等一二线城市的全职代驾司机收入更是破万。

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