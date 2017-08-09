国有资本投资运营公司试点提速 配套文件有望年内出台

（联合早报网讯）《经济参考报》记者了解到，国资委下半年将加速推进国有资本投资运营公司试点工作。在日前由国资委召开的部分国有资本投资、运营公司试点工作座谈会上，中国国务院国资委副主任、党委委员孟建民表示，目前，国资委正在抓紧修改完善加快试点有关文件，健全相关制度体系，推动试点工作取得更大成效。据悉，相关配套文件有望年内出台，下一步国有资本投资运营公司试点，将以形成有效运营模式、积极推动产业结构调整和深入开展综合改革等三个方面为重点，加速推进。

据经济参考报报道，国资委相关负责人向记者透露，本次国有资本投资、运营公司试点，主要从三方面进行积极探索：首先，发展国有资本专业化运营，同时探索有效的投资运营模式；其次，探索国资委与企业的关系，完善国有资产监管方式；最后，推进国有资本投资、运营公司内部改革，探索市场化的企业经营机制。

“下一步，国资委将把更多的股权划拨到国有资本运营公司试点，同时试点范围也会进一步扩大。”一位国资人士说。他表示，按照目前的定位和安排，国有资本投资运营公司还将兼具产业经营和资本投资运营职能，投资和开发国民经济的重要行业、关键领域、战略性新兴产业和优势支柱性产业，推动产业集聚和转型升级，优化国有资本布局结构。

孟建民在座谈会上强调，国有资本投资运营公司试点应探索资本投资运营的有效模式，引领带动以管资本为主深化国企国资改革，同时紧紧围绕推动实体产业发展，落实供给侧结构性改革。他表示，推动产业结构调整，调整优化现有产业，培育孵化新兴产业，带动中央企业产业合作、重组与整合，提升资源配置效率和资本回报水平是国有资本投资运营公司的重要任务。孟建民还表示，接下来两类公司试点要紧紧围绕功能定位，转变传统观念，加快形成两类公司的基本框架，打造资本投资运营的有效模式，并深入开展综合改革，完善灵活高效的市场化经营机制，发挥在深化国有企业改革中的引领示范作用。

记者了解到，自十八届三中全会提出“支持有条件的国有企业改组为国有资本投资公司”以来，国资委一直在积极推动中央企业开展国有资本投资、运营公司的试点探索。2014年7月，国资委选择中粮集团、国投公司开展投资公司试点工作。2016年，投资、运营公司试点增点扩面，新增了神华集团、中国五矿、宝武集团等6家企业作为国有资本投资公司试点单位，国有资本运营公司试点则在诚通集团、中国国新开展，两类公司试点企业合计已达10家。

今年以来，国资委一直在积极部署推进国有资本投资运营公司试点相关工作，记者从多家试点央企获悉，目前选定的试点央企正在加快改革步伐，基本已经明确了改革思路，制定内部组织机构设置和职能调整方案。这些企业试方向、试机制、试管理，取得了初步成效。

专家认为，目前政策框架体系已经基本形成。据悉，国有资本投资运营公司试点配套文件将有望于年内出台，并把所有央企按照产业集团(公司)、投资公司、运营公司三类划分。今年5月出台的《国务院国资委以管资本为主推进职能转变方案》，则针对国有资产监管中越位、缺位、错位问题，明确了国资委出资人的身份定位，明确了43条国资监管事项。多位专家表示，国有资本投资运营公司未来仍需加强防范“资金空转”和“脱实向虚”的风险。国资委主任肖亚庆今年调研国有资本投资运营公司试点时也曾强调，中央企业要当好振兴实体经济的“排头兵”，在稳中体现控制力，“运营公司聚集、运营和管控资本，开展金融业务，不是脱实向虚，不是要空转套利，而是要支持实体经济的发展和繁荣。”

国务院国资委研究中心副主任卢永真更是直言，国有资本投资运营公司应该是产业投资者，而不是金融机构。“目前部分国有资本投资运营公司的投资是以私募股权基金和风险投资基金这样的方式进行的，这是近年比较突出的一种现象。”卢永真表示，基金投资当中很多市场化、专业化管理团队，对于国有资本投资运营公司市场化平台的构建和市场化的运营起着非常好的作用，同时国有资本投资运营公司作为承担产业发展使命的投资机构，应立足于产业投资，而不是仅仅做股权方面的投资。

“国有资本投资、运营公司试点已取得了阶段性成果，两类公司试点功能定位逐渐清晰，效果逐渐显现。”国资委副秘书长彭华岗表示。据了解，国有资本投资运营公司10家试点企业2016年实现利润总额2450亿元，较上年增加765亿元，同比增加45%，远超央企平均水平。在推动产业调整方面，国有资本投资运营公司支持、引导实体经济优化结构的作用也开始显现。

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